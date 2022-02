Eastside-Ass Mittelham: Titel bei Europe-Top-16 verteidigen

Teilen

Tischtennisspielerin Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside will beim Europe-Top-16-Turnier in Montreux (Schweiz) am Samstag und Sonntag ihren Titel verteidigen. Die 25-Jährige ist in diesem Jahr auf Nummer vier der Setzliste. Vor ihr rangieren Sofia Polcanova (Österreich) als Topgesetzte, Han Ying (Deutschland) und Bernadette Szöcs (Rumänien).

Berlin - Mittelham ist Nummer sechs in der europäischen und 25 in der Weltrangliste. Sie geht mit vorsichtigem Optimismus in das Unternehmen Titelverteidigung. „Ich brauche immer etwas Zeit, mich in ein Turnier hineinzufinden. Deshalb wird das erste Spiel sehr wichtig“, sagte sie. Gespielt wird bei Damen und Herren von Beginn an im K.o.-System. Am Samstag stehen Achtel- und Viertelfinals, am Sonntag Halbfinals und Endspiele auf dem Programm.

Für den Fall des Ausfalls einer der beiden deutschen Starterinnen würde Xiaona Shan (Eastside) als Ersatz an diese Stelle rücken. Beim 2021 nach Thessaloniki (Griechenland) verschobenen Traditionsevent hatte die Wahlberlinerin Mittelham im Finale ihre Ex-Teamkameradin Fu Yu (Portugal) mit 4:1 Sätzen besiegt. Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) hatte das Turnier der Herren gewonnen. dpa