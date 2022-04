Ehemaliger Grenzstreifen wird als Grünes Band ausgewiesen

Teilen

Naturbiotop und Erinnerungslandschaft - so lässt sich das Grüne Band umschreiben, ein Naturschutzprojekt entlang der ehemaligen Grenze zwischen DDR und Bundesrepublik. Nun hat auch Brandenburg offiziell seinen Anteil daran.

Potsdam - Das Land Brandenburg hat einen 30 Kilometer langen Streifen entlang der einstigen innerdeutschen Grenze zum Nationalen Naturmonument erklärt. Damit beteilige es sich auf seinem Abschnitt der ehemaligen innerdeutschen Grenze zu Niedersachsen an einem bundesweiten Projekt der Erinnerungskultur, teilte die Staatskanzlei am Dienstag in Potsdam mit. Das gesamte sogenannte Grüne Band entlang dem ehemaligen Todesstreifen - mit seiner Länge von 1393 Kilometern das größte Biotopverbundsystem Deutschlands - solle ein einzigartiger Ort der Zeitgeschichte werden.

Das Grüne Band erstreckt sich den Angaben zufolge in Brandenburg entlang der Elbe in der Prignitz zwischen der Flussmitte bis zum wasserseitigen Deichschutzstreifen. Mit seinen naturnahen Offenlandbereichen, Wäldern und Gewässern sowie einigen gut erhaltenen Feuchtgebieten und Mooren zeige es einen eindrucksvollen Querschnitt durch die Auenlandschaft und sei ein wichtiger Wanderkorridor für seltene und bedrohte Pflanzen und Tiere.

Das Grüne Band sei in Brandenburg zudem eine wichtige Teilfläche der Natura 2000-Gebiete im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe, erläuterte die Staatskanzlei. Es enthalte mit dem Vogelschutzgebiet „Unteres Elbtal“, dem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet „Lenzener Elbniederungen“, dem „Landschaftsschutzgebiet Brandenburgische Elbtalaue“ und vier Naturschutzgebieten geschützte Rückzugs- und Lebensräume für viele Arten.

Das Grüne Band soll den Angaben zufolge im Rahmen der bestehenden Schutzgebiete als Ort der Erinnerung und lebendiges Denkmal erhalten und entwickelt werden. Die in der Landschaft hinterlassenen Spuren der innerdeutschen Grenze sollen an die Zeiten des Kalten Krieges erinnern und Mahnung gegen Menschenrechtsverletzungen sein. Das Grüne Band Deutschland ist ein Vorhaben mehrerer Bundesländer und reicht von Travemünde in Schleswig-Holstein bis zum Dreiländereck bei Hof in Bayern. Die Abschnitte in Thüringen und Sachsen-Anhalt sind bereits als Nationale Naturmonumente festgesetzt. dpa