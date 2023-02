Ein Jahr altes Kleinkind in Schöneberg angefahren

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Kleinkind ist in Berlin-Schöneberg angefahren und dabei verletzt worden. Das ein Jahr alte Mädchen wurde am Dienstagabend auf der Hauptstraße vom Auto eines 41-Jährigen angefahren, wie die Polizei mitteilte. Nach den Angaben vom Mittwoch hatte sich das Kind unvermittelt von seiner Mutter losgerissen und war auf die Straße gerannt. Rettungskräfte brachten das an Kopf und Rumpf verletzte Mädchen zur Behandlung in ein Krankenhaus, ebenso wie die 30 Jahre alte Mutter.

Berlin - Das Kind wurde stationär aufgenommen. dpa