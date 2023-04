Ein Toter bei Wohnungsbrand in Berlin-Wedding

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Wedding ist ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr brannte es am späten Dienstagabend im zweiten Stock eines mehrgeschossigen Wohnhauses in der Togostraße. Etwa 28 Feuerwehrleute waren vor Ort und löschten den Brand.

Berlin - Während der Löscharbeiten wurde in der Wohnung ein Mensch leblos geborgen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die restlichen Bewohnerinnen und Bewohner blieben demnach unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten Einrichtungsgegenstände im Schlafzimmer. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. dpa