Ein Toter bei Wohnungsbrand

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf ist ein Mann tot von der Feuerwehr aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen ist der Brand gegen 4.30 Uhr am Samstag in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Demnach evakuierte die Polizei fünf Personen aus der betroffenen Wohnung in der Hellersdorfer Straße.

Berlin - Die wenig später eingetroffene Feuerwehr brachte die übrigen Hausbewohner in Sicherheit und löschte die Flammen.

Bei dem Toten handelt es sich laut den Angaben vermutlich um einen 64-jährigen Bewohner der Wohnung. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Feuer in dem Zimmer des 64-Jährigen ausgebrochen ist. In der Wohnung waren laut den Beamten einzelne Zimmer an unterschiedliche Personen vermietet. Die Polizei ermittelt. dpa