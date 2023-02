Einbrecher bedrohen Frau in eigener Wohnung

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Zwei unbekannte Männer haben eine Frau in ihrer Wohnung in Berlin-Gesundbrunnen bedroht und ausgeraubt. Am Montagnachmittag wurde die 29-Jährige von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht, während ein anderer ihre Wohnung durchsuchte, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die 29-Jährige war den Angaben zufolge etwa eine Dreiviertelstunde nicht in ihrer Wohnung gewesen.

Berlin - Als sie zurückkam, entdeckte sie zwei unbekannte Männer hinter ihrer Schranktür. Die Männer flohen mit einer Geldbörse der Frau. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. dpa