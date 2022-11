Einschnitt beim Abschluss: Fischer hadert mit Torchancen

Teilen

Berlins Trainer Urs Fischer gestikuliert an der Seitenlinie. © Marius Becker/dpa/Archivbild

Der Torabschluss beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin bereitet Trainer Urs Fischer ein paar Sorgen. „Du kommst zu Möglichkeiten, wenn das Gesamte funktioniert. Wir hatten zuletzt nicht so viele Tormöglichkeiten wie zu Beginn“, sagte der Schweizer auf einer Pressekonferenz am Dienstag vor den beiden abschließenden Spielen gegen Augsburg am Mittwoch (20.

Berlin – 30 Uhr/Sky) sowie am Samstag beim SC Freiburg.

Mit Rafal Gikiewicz, der in dieser Saison zu den herausragenden Torhüter der nationalen Eliteklasse zählt, kann nun ausgerechnet ein ehemaliger Unioner den Fluss an Tormöglichkeiten weiter stocken lassen. Fischer setzt darauf, dass der 35-Jährige in der alten Heimat nicht unbedingt einen Sahnetag erwischt, um das Wiedersehen mit dem früheren Trainer zu verderben: „Ich freue mich immer wieder, ehemalige Spieler zu sehen, aber eigentlich erst nach dem Spiel.“

Fischer selbst sieht dabei nicht nur die Stürmer in der Verantwortung, sondern die Arbeit der gesamten Mannschaft. „Für mich ist es entscheidend, dass die Jungs klar bleiben und daran arbeiten, dass es wieder besser läuft. Da haben wir uns bei den letzten Auftritten schwergetan“, sagte der 56-Jährige.

Dass die herbe „Ohrfeige“, wie Fischer die 0:5-Niederlage bei Bayer Leverkusen am Sonntag bezeichnete, die Arbeitsmoral seines Teams untergraben habe, sieht Fischer nicht und verweist auf den bisherigen Saisonverlauf: „Aus allen drei Wettbewerben schöpfen wir Kraft. Wir überwintern im Pokal und empfangen Ajax im Februar in der Europa League. In der Bundesliga sind wir nach wie vor nicht schlecht platziert. Ich hoffe schon, dass wir für die letzten beiden Aufgaben Selbstvertrauen haben.“

Und auch wenn mit Augsburg eine körperbetonte Mannschaft ihre Visitenkarte im Stadion An der Alten Försterei, in der Union seit zwölf Spielen ungeschlagen ist, abgibt, gibt es für Fischer nur ein Ziel: „Wir spielen zu Hause, da wollen wir die drei Punkte in Berlin lassen.“ dpa