Eisbären Berlin feiern Trainingsauftakt mit über 1000 Fans

Deutschlands Kai Wissmann kontrolliert den Puck. © Pavel Golovkin/AP/dpa

Die Eisbären Berlin sind mit lautstarker Unterstützung ihrer Anhänger in die Vorbereitung auf die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Zum Auftakt des Mannschaftstrainings nach der Sommerpause kamen am Montagabend rund 1000 Besucher in den Wellblechpalast.

Berlin – Die Fans bekamen viele neue Gesichter zu sehen. Nach einer enttäuschenden Spielzeit, in der der DEL-Rekordmeister als Titelverteidiger die Playoffs verpasst hatte, verließen 13 Spieler den Verein. Im Gegenzug verpflichtete Sportdirektor Stéphane Richer zwölf Neuzugänge, unter ihnen die deutschen Nationalspieler Kai Wissmann, Frederik Tiffels und Tobias Eder.

Cheftrainer Serge Aubin zeigte sich nach der ersten gemeinsamen Übungseinheit vom neu formierten Kader angetan: „Ich denke, wir haben eine gute Mischung aus individueller Qualität und Beharrlichkeit – und wir sind viel schneller geworden“, sagte der Kanadier.

Ihr erstes Testspiel werden die Berliner am 20. August beim Kooperationspartner Lausitzer Füchse in Weißwasser bestreiten. Die neue DEL-Saison beginnt für die Hauptstädter am 15. September mit einem Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt. dpa