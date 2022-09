Eisbären Berlin gehen „hungrig“ in das erste DEL-Spiel

Die Spieler jubeln nach ihrem Sieg im Meisterschaftsfinale. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Die Eisbären Berlin gehen mit viel Vorfreude in das erste Saisonspiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). „Wir sind vorbereitet und die Jungs freuen sich auf die Partie. Es macht immer Spaß, ein neues Kapitel in der neuen Saison zu beginnen“, sagte Trainer Serge Aubin vor dem Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers am Sonntag (16.30 Uhr/Magentasport).

Berlin - „Wir sind hungrig und wollen einen gute Start haben“, pflichtete Angreifer Marcel Noebels seinem Coach bei, warnte aber auch vor der durchaus schwierigen Aufgabe: „In Nürnberg wird es nicht einfach. Da werden wir alles bringen müssen, um mit einem Sieg nach Hause zu fahren.“

Optimistisch stimmt den Berliner derweil die überzeugende Arbeit der Special Teams in der Vorbereitungszeit und, dass sich die Mannschaft schon gut zusammengefunden habe. Das sieht auch der Coach so. „Wir haben in der Vorbereitung einiges ausprobiert und wissen jetzt, wo wir stehen. Ich habe keinen Zweifel, dass die Jungs wissen, was sie zu tun haben“, sagte der 47-Jährige. „Wir werden da rausgehen und alles geben, was wir haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen, wenn jeder seinen Anteil leistet“, sagte Aubin.

Die Spielanlage des deutschen Meisters sei dabei klar formuliert. „Wir wollen schnell und offensiv spielen“, sagte Noebels und betonte, dass dafür alle „mit nach hinten arbeiten“ müssen. Dass die Berliner am zweiten Spieltag auswärts starten, ist für die Mannschaft weniger ein Problem. „Vielleicht ist es sogar gut ohne Ablenkung durch Freunde und Familie“, sagte Teamkollege Kevin Clark. dpa