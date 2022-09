Eisbären Berlin siegen in der CHL mit 5:2 gegen Grenoble

Eishockey-Pucks liegen im Torraum. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Die Eisbären Berlin haben ihren ersten Heimsieg in der Champions Hockey League (CHL) gefeiert. Am Samstag gewann der deutsche Eishockey-Meister gegen den französischen Titelträger Brûleurs de Loups de Grenoble mit 5:2 (3:2, 1:0, 1:0). Zach Boychuk traf drei Mal, Kevin Clark erzielte die übrigen beiden Tore der Hauptstädter, die den Erfolg nicht zuletzt ihrem starken Überzahlspiel verdankten.

Berlin - Vor 2554 Zuschauern im Wellblechpalast begannen die Gastgeber stark, Clark traf gleich im ersten Powerplay. Danach leisteten sich die Eisbären jedoch einige Nachlässigkeiten. Dylan Fabre glich aus, Chad Nehring sorgte für die Führung der Franzosen, als zwei Berliner auf der Strafbank saßen. Doch auch die Hauptstädter profitierten von Zeitstrafen gegen den Gegner: Boychuk traf in einfacher, erneut Clark in doppelter Überzahl.

Im zweiten Drittel blieb das Spiel hektisch und hart umkämpft. Die Hausherren schafften es nun aber, auch in Unterzahl konsequent zu verteidigen, und waren in der Offensive das gefährlichere Team. Boychuk nutzte eine der zahlreichen Chancen und baute den Vorsprung mit seinem zweiten Treffer aus. Die Franzosen erhöhten im Schlussabschnitt noch einmal den Druck, doch die Eisbären standen solide in der Defensive, bis Boychuk mit seinem dritten Tor 23 Sekunden vor dem Spielende für die endgültige Entscheidung sorgte. dpa