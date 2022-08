Eisbären Berlin verlieren Finale gegen Pardubice

Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Die Eisbären Berlin haben das Finale um den Dolomitencup verloren. Der deutsche Eishockey-Meister musste sich am Sonntagabend in der Arena in Neumarkt dem tschechischen Club HC Dynamo Pardubice mit 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) geschlagen geben. Den einzigen Treffer für die Berliner erzielte Kevin Clark in der 22. Minute zum vorläufigen 1:0. Im Schlussdrittel ging der Kontrahent in Führung und siegte durch zwei Tore in der Schlussminute noch klar.

Neumarkt - Die Eisbären waren erstmals ins Finale des traditionellen Vorbereitungsturniers eingezogen. Am Samstag hatte es in Südtirol einen 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)-Erfolg gegen den Schweizer Vertreter EHC Biel-Bienne gegeben.

Die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga setzen die Eisbären in der kommenden Woche mit einem Trainingslager in Gmunden in Österreich und zwei Testspielen fort. Am Freitag geht es gegen die Steinbach Black Wings Linz, einen Tag später gegen EHC Red Bull Salzburg. dpa