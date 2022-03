Eisbären Berlin verlieren mit 2:3 in Augsburg

Die Eisbären Berlin haben nach sieben Siegen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Dämpfer erhalten, stehen aber weiterhin an der Tabellenspitze. Am Dienstagabend verlor der deutsche Meister bei den Augsburger Panthern mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:1). Tore von Manuel Wiederer und Zach Boychuk reichten den Hauptstädtern nicht, um das Ende ihrer Erfolgsserie zu verhindern.

Augsburg - Vor 3429 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion taten sich die Berliner zu Beginn schwer und leisteten sich einige unnötige Puckverluste. Die zweikampfstarken Gastgeber waren zielstrebiger und nutzten ihre Chancen konsequent: Niklas Länger sorgte für die Augsburger Führung, Jesse Graham baute den Vorsprung fünf Sekunden vor der ersten Pause aus.

Nach dem Wiederbeginn steigerten sich die Eisbären deutlich, erhöhten den Druck und kamen zum Anschlusstreffer: Wiederer fälschte einen Distanzschuss von Simon Després entscheidend ab. Nachdem beide Teams zahlreiche klare Torgelegenheiten vergeben hatten, traf Boychuk im Schlussabschnitt zum Ausgleich, als die Berliner in Überzahl spielten. Auf den dritten Treffer der Augsburger, den Scott Valentine nach einem Konter erzielte, fanden die Eisbären aber trotz eines Sturmlaufs in den Schlussminuten keine Antwort mehr. dpa