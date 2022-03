Eisbären-Coach: Siegesserie hat „nichts mit Glück zu tun“

Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Für Trainer Serge Aubin ist die aktuelle Erfolgsserie der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kein Zufall: „Mir gefällt, dass wir hart arbeiten“, sagte der Kanadier am Mittwochabend nach dem 4:2 bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. „Es hat wirklich nichts mit Glück zu tun. Die Jungs verdienen, was sie derzeit bekommen.“

Bremerhaven - Den fünften Sieg in Folge führte der Coach auf eine geschlossene Mannschaftsleistung zurück: „Jeder hat seinen Teil beigetragen“, lobte er. Zudem zeigten sich die Special Teams, die über weite Strecken der Saison Schwachstellen des Tabellenführers gewesen waren, in Bremerhaven erneut verbessert: Das frühe 1:0 fiel im ersten Powerplay, beim Stand von 2:1 überstanden die Berliner drei Unterzahlsituationen ohne Gegentreffer.

„Im Moment entwickelt sich alles wirklich gut“, sagte Aubin, mahnte aber mit Blick auf die Playoffs weitere Fortschritte an: „Können wir uns noch verbessern? Absolut“, betonte er. „Der Schlüssel ist, jetzt so weiterzumachen.“

Weil zahlreiche Covid-bedingte Spielverlegungen den Terminplan der DEL gehörig durcheinander gebracht haben, müssen die Eisbären nun auch die nächsten sechs Begegnungen auswärts bestreiten. Nach dem Spiel bei den Nürnberg Ice Tigers am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) werden sie daher für einige Tage nicht nach Berlin zurückkehren.

„Das ist eine gute Gelegenheit, als Mannschaft weiter zusammenzuwachsen“, sagte Aubin. Nicht dabei sein kann Verteidiger Simon Després, der sich nach einem positiven Coronatest in häuslicher Quarantäne befindet. dpa