Eisbären holen zwei Talente aus Köln und Krefeld

Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. © Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Mit der Verpflichtung von zwei Talenten haben die Eisbären Berlin ihre Personalplanung für die kommende Saison vorangetrieben. Torhüter Nikita Quapp wechselt von den Krefeld Pinguinen nach Berlin. Stürmer Marcel Barinka kommt von den Kölner Haien zum deutschen Meister, wie die Eisbären am Freitag mitteilten.

Berlin - „Nikita ist ein Torhüter für die Zukunft. Er hatte in der letzten Saison nicht sehr viel Eiszeit“, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer über Quapp. Deswegen solle er auch beim Kooperationspartner Lausitzer Füchse in Weißwasser viel Einsatzzeit bekommen. Für die Krefeld Pinguine absolvierte der 19-Jährige in den letzten beiden Spielzeiten insgesamt 22 DEL-Partien.

Barinka gab mit 19 Jahren sein Profi-Debüt bei den Kölner Haien. Für die Domstädter lief der inzwischen 21-Jährige in den vergangenen zwei Spielzeiten insgesamt 86 Mal in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf. Er erzielte 19 Tore und war an 26 weiteren Treffern beteiligt. dpa