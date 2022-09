Eisbären-Profi: Besseres Defensivspiel gegen Frölunda

Die Eisbären Berlin wollen im Heimspiel gegen das schwedische Spitzenteam Frölunda HC am Donnerstagabend (20.00 Uhr/live bei Sport1) eine weitere Enttäuschung in der Champions Hockey League (CHL) vermeiden. „Jeder ist sich bewusst, dass wir gegen einen Mannschaft wie Frölunda nicht neun Tore schießen können, sondern höchsten zwei oder drei. Daher müssen wir defensiv besser spielen als zuletzt“, mahnte Nationalspieler Marcel Noebels mit Blick auf die bittere 1:

Berlin - 7-Niederlage, die der deutsche Eishockeymeister am vergangenen Samstag beim vierfachen CHL-Champion in Göteborg kassiert hatte.

Für den 30 Jahre alten Angreifer ist der ernüchternde Auftritt vom Wochenende aber kein Grund zur Sorge: „Wir sind noch in einer Phase der Saison, in der wir allzu sehr nach vorne spielen wollen und vergessen, dass wir hinten auch etwas investieren müssen“, räumte Noebels ein. „Wir sind immer noch in der Findungsphase und mit dem Spiel in Frölunda auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen.“ Ihre Schwächen habe die Mannschaft aber inzwischen im Videostudium analysiert und an Verbesserungen gearbeitet. „Ich glaube, wir haben diese Woche genutzt“, sagte Noebels.

In welcher Besetzung die Berliner am Donnerstag antreten werden, hat Trainer Serge Aubin noch nicht entschieden. So erwägt er, einige Jungprofis einzusetzen. Festgelegt hat sich der Kanadier bereits darauf, dass Neuzugang Juho Markkanen diesmal im Tor beginnen wird. Ausfallen werden weiterhin die langzeitverletzten Angreifer Leonhard Pföderl und Yannick Veilleux, ob Verteidiger Brendan Guhle wieder einsatzfähig sein wird, entscheidet sich erst kurzfristig. dpa