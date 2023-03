Entschärfung von Bombe: Polizei trifft Vorbereitungen

Der Hinweis „Gefahr“ leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Die Polizei hat am Montagmorgen mit Aufbauarbeiten zur Entschärfung der Weltkriegsbombe in Berlin-Zehlendorf begonnen. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, starteten die Einsatzkräfte ab 6.00 Uhr mit den Vorbereitungen. Bis 8.00 Uhr sollen die Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern vom Fundort ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei geht davon aus, dass die Sicherheitsmaßnahmen ab 18.

Berlin - 00 Uhr aufgehoben werden können.

Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Freitagnachmittag bei Straßenarbeiten in der Berlepschstraße/Ecke Dallwitzstraße im Erdreich entdeckt worden. Der Fundort liegt etwa 800 Meter vom S-Bahnhof Zehlendorf und dem Zentrum des Stadtteils entfernt. Die Bombe soll von Experten des Kampfmittelräumdienstes vor Ort entschärft werden.

Betroffen von den Evakuierungen sind auch Gewerbetreibende, Schulen und Teile des Helios-Klinikums Emil von Behring. Zudem wird laut Polizei die S-Bahn-Linie 1 unterbrochen. Laut BVG müssen die Buslinien 115 und 101 umgeleitet werden, das betrifft auch die Linie 623 der Firma Havelbus. dpa