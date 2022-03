Erstes Club-Wochenende mit Tanz fast reibungslos verlaufen

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Nach einer langen Corona-Pause haben die Berliner Clubs und Diskotheken seit Freitag wieder ihre Tanzflächen für Gäste geöffnet. Die Bilanz der Polizei: ein fast reibungslos verlaufenes Party-Wochenende.

Berlin - Die Freigabe der Tanzflächen in Clubs und Diskotheken nach langer Corona-Pause verlief am Wochenende nach der Bilanz der Berliner Polizei fast reibungslos. Abgesehen von einem Polizeieinsatz wegen eines großen Gedränges vor einem Club in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg am Freitagabend sei es zu keinen Störungen gekommen, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte.

Dort hätten mehrere Menschen Panikattacken erlitten, ein Mann sei in Ohnmacht gefallen, eine Frau ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei bereits am Samstag mit. Auf dem Hof der Brauerei in der Schönhauser Allee hätten sich etwa 1500 bis 2000 Menschen vor einem der dortigen Clubs gedrängt. Die Polizei rückte mit rund 70 Einsatzkräften an und räumte den Hof.

Bei anderen Clubs habe es dem Sprecher zufolge keine Auseinandersetzungen, Drängeleien oder sonstigen Probleme gegeben. Seit Freitag dürfen die Clubs und Diskotheken in Berlin ihre Tanzflächen wieder öffnen. Schon vorher hatten einige Betriebe für den Getränkeausschank geöffnet. Zutritt haben nur Menschen erhalten, die genesen oder geimpft und geboostert sind sowie zusätzlich noch einen tagesaktuellen Test vorlegen konnten. dpa