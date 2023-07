Erstmals mehr als halbe Million Feuerwehr-Einsätze im Jahr

Einsatzfahrzeuge der Berliner Feuerwehr stehen in einer Halle. © Hannes P. Albert/dpa/Archivbild

Die Berliner Feuerwehr hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte mehr als eine halbe Million Einsätze im Jahr wegen Not- und Krankheitsfällen sowie Bränden absolviert. 2022 gab es 528.895 davon, wie am Montag mitgeteilt wurde. Das war ein Anstieg von 7,5 Prozent oder rund 35.000 Einsätze mehr als 2021. „Das bedeutet: jede Minute ein Einsatz“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bei der Vorstellung der Jahresstatistik.

Berlin - 90 Prozent der Einsätze waren Fahrten mit Kranken- und Rettungswagen. Nur 9578 der Einsätze galten Bränden, das waren 40 Prozent mehr als im Vorjahr.

Seit vielen Jahren werden vor allem die Rettungswagen und Sanitäter der Feuerwehr immer öfter gerufen, was die Organisation an ihre Grenzen bringt. Gründe sind die älter werdende Gesellschaft mit mehr kranken Menschen, aber auch die oft unnötige Alarmierung über den Notruf 112, obwohl es nur um kleine Verletzungen oder Krankheiten geht. Spranger appellierte: „Halten Sie die Notfall-Nummer für echte Notrufe frei.“ dpa