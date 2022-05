9-Euro-Ticket-Verkauf der BVG läuft: Je mehr, desto besser

Teilen

Auf dem Display eines BVG-Automaten wird die Option „9 Euro Ticket“ zum Verkauf angeboten. © Oliwia Nowakowska/dpa

Das große ÖPNV-Experiment hat begonnen: Nun können die Aktionsfahrkarten gekauft werden. Die Verantwortlichen rechnen mit einem Ansturm der Fahrgäste. Und haben eine Bitte.

Berlin - Der Verkauf des 9-Euro-Tickets in Berlin und Teilen Brandenburgs hat begonnen. In der Hauptstadt ist die Aktionskarte an Automaten und Verkaufsstellen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sowie über deren App erhältlich. In Brandenburg begann am Mittag der Verkauf in Cottbus. Potsdam und Frankfurt (Oder) sind am Samstag dran. Am Samstag ist das Ticket auch an Verkaufsstellen der S-Bahn Berlin erhältlich. Spätestens am Montag soll nach Angaben des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg der Verkauf flächendeckend laufen.

Die Fahrkarte kostet 9 Euro und berechtigt dazu, einen Monat lang bundesweit Busse und Bahnen des Nahverkehrs zu nutzen. Das Angebot soll Pendler wegen der hohen Energiepreise entlasten und für mehr Klimaschutz Menschen zum dauerhaften Umstieg auf Busse und Bahnen bewegen. Nach dem Bundestag ebnete am Freitag auch der Bundesrat den Weg für die Aktion.

BVG-Chefin Eva Kreienkamp sprach von einer Sensation. „Man kann jetzt alles ausprobieren“, warb sie um viele Nutzer. „Je mehr es werden, desto besser.“ Kreienkamp erwartet, dass jeder fünfte Berliner das Ticket nutzt. Wenn sich Überlastungen in Bussen und Bahnen andeuteten, solle nach Bedarf nachgesteuert werden.

Berlin hofft, dass die Aktion auch den Tourismus ankurbelt. Ab 9 Euro gibt es von Juni bis August auch eine Rabattkarte für Sehenswürdigkeiten, Museen und andere Attraktionen der Stadt, die „Berlin Welcome Card - Summer edition“, wie die Tourismusgesellschaft der Stadt mitteilte.

„Wir können mit dem Ansturm umgehen“, versicherte die BVG-Chefin. Vor der Pandemie habe das Unternehmen wesentlich mehr Fahrgäste bewältigt als jetzt. Zugleich warb sie darum, Rücksicht aufeinander zu nehmen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) rief beim Fahrkartenkauf im U-Bahnhof Potsdamer Platz dazu auf, den ÖPNV „mit einem Lächeln“ zu erkunden und das Personal nicht zu stressen. dpa