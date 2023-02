Europäischer Hilfsfonds will ukrainische Filmszene stützen

Mit einem Hilfsfonds soll die ukrainische Filmszene wegen der Folgen des russischen Angriffskrieges unterstützt werden. Eine entsprechende Initiative der europäischen Dachorganisation der Filmförderungsinstitutionen EFAD wurde am Montag in Berlin in Anwesenheit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und ihrer französischen Amtskollegin Abdul Malak vorgestellt.

Berlin - Unterstützt werden sollen ukrainische Filmschaffende beim Abschluss neuer Filmprojekte. Zur Verfügung stehen insgesamt 1,1 Millionen Euro, der Bund ist mit 200.000 Euro dabei.

Die europäische Gemeinschaft werde die Kultur- und Medienszene der Ukraine weiterhin tatkräftig unterstützen, sagte Roth, „denn sie sind wichtige Träger der ukrainischen Identität“. Da setze der Hilfsfonds an. „Damit werden wir Filmemacherinnen und Filmemachern darin unterstützen, ihre Geschichten zu erzählen und ihre Stimme zu erheben.“ Der Hilfsfonds sei ein Bekenntnis zur kulturellen Identität der Ukraine und ein Zeichen europäischer Solidarität.

Malak sprach von dem Krieg als einem Kulturkrieg. Mit Kultur solle Widerstand geleistet werden. „Wir müssen die Filmemacher in ihrer prekären Lage unterstützen, denn wir brauchen neue Erzählungen, Geschichten und Kunst, und wir wollen ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben“, so die französische Ministerin. dpa