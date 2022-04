Europapokal-Vorgeschmack im Dreierpack für Union Berlin

Unions Trainer Urs Fischer steht im Stadion. © Sören Stache/dpa

Drei Spiele gegen Europa-League-Halbfinalisten: Für Union Berlin soll der „Wahnsinn“ weitergehen. Mit dem Schwung vom Derby-Sieg wollen die Eisernen nun auch Frankfurt und Leipzig schlagen. Denn am Ende winkt auch für Union - die Europa League.

Berlin - Den großen Triumph des kommenden Gegners schaute sich Urs Fischer erst am späteren Abend in einer Wiederholung an. Und überhaupt: Von der Euphorie der Hessen nach dem berauschenden Auftritt im Camp Nou will sich der Trainer des 1. FC Union Berlin auch nicht in der Vorbereitung auf das Heimspiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Stadion An der Alten Försterei beeinflussen lassen.

„Das ist für mich nicht relevant, weil ich es nicht weiß“, sagte Fischer am Freitag auf die Frage, ob er mit einer entsprechend aufgeladenen Gästemannschaft rechne. Kaum überraschend erklärte Fischer: „Emotionale Kontrolle“ gefalle ihm besser.

Fischers Rechnung: Alles wieder auf null. Auch beim eigenen Team. „Ich habe nach dem Hertha-Spiel gesagt, es gilt, die Leistung zu bestätigen“, erklärte Fischer: „Das muss der Fokus sein.“ Das 4:1 am vergangenen Spieltag im Berliner Olympiastadion hat das neu gesteckte Ziel Europapokalplatz schon mal befeuert, nun will Union nachlegen und sich einen Vorgeschmack auf eine mögliche Europa-League-Teilnahme holen.

Denn nach dem Spiel daheim geht es bereits am Mittwoch gegen den zweiten deutschen Europa-League-Halbfinalisten weiter. Bei RB Leipzig tritt Union im Kampf um den Einzug ins Endspiel des DFB-Pokalwettbewerbs an. Und weil's so schön ist: Weitere drei Tage später gleicher Ort, gleicher Gegner, wieder in Leipzig gegen RB. Nur diesmal in der Fußball-Bundesliga, in der Union Berlin vor dem 30. Spieltag den siebten Platz belegt. 44 Punkte holten die Köpenicker, fünf mehr als der kommende Gegner Frankfurt auf Rang neun.

Auswärts erwies sich die Eintracht bisher allerdings - auch gegen den FC Barcelona - als stark. 22 Punkte holte die Mannschaft von Fischers Kollege Oliver Glasner in der Fremde, 17 daheim. Union hat wiederum von den vergangenen 30 Heimspielen nur zwei verloren. Und personell kann Fischer auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Dazu zählt auch Andreas Luthe. Der zuletzt angeschlagene Stammkeeper habe die gesamte Woche wieder mittrainieren können, berichtete Fischer. Mehr als eine Option für den Kader dürfte Luthe aber nicht sein. „Der eine stand drei Wochen nicht zur Verfügung der andere hat es sehr gut gemacht“, betonte Fischer und meinte mit dem anderen den eigentlichen Ersatzkeeper Frederik Rönnow, der auch beim Sieg über die Hertha im Kasten gestanden hatte. „Das war für mich eine große Erfahrung“, sagte der 29 Jahre alte Däne: „Das war Wahnsinn.“

Stadtmeister nach insgesamt drei Derby-Siegen ist Union zweifelsfrei, es geht aber noch mehr. Die kommenden Tage werden dabei auch wieder die Richtung vorgeben. „Eine interessante Woche“, sagte Fischer: „Aber zuerst Sonntagabend, die Aufgabe heißt Eintracht Frankfurt.“ dpa