Eva Fàbregas im Hamburger Bahnhof in Berlin

Die spanische Künstlerin Eva Fàbregas hat die historische Halle des Hamburger Bahnhofs in Berlin in eine Landschaft aus amorphen Skulpturen verwandelt. Vom Boden über die Trägerstrukturen bis zur Decke reichen die bunten, mit unterschiedlich großen Luftbällen gefüllten, ineinander verwobenen Stoffgebilde der in Barcelona und London arbeitenden 34-Jährigen.

Berlin - Die Ausstellung „Eva Fàbregas. Devouring Lovers“ ist von Donnerstag an bis zum 7. Januar in der Nationalgalerie der Gegenwart zu sehen.

Die Devouring Lovers, die verschlingenden Liebhaber, wirken wie von künstlicher Intelligenz am Rechner entworfen. Grundlage für Fàbregas waren jedoch die eigenen Zeichnungen. Ihre Skulpturen für Berlin erinnern mal an undefinierte Körper, Windungen von Gedärmen, Sexspielzeug oder ein sich auftürmendes Bällebad als riesiger Spielplatz. Doch Vorsicht! „Vielleicht lauert auch Gefahr darin“, sagte Fàbregas am Dienstag bei der Präsentation, „ein Monster könnte alles fressen.“

Derweil scheint sich Leben zu regen, die Skulpturen bewegen sich immer wieder: Hier eine leichte Vibration, dort ein deutlich zu vernehmendes Wackeln. Das Um- und Ineinander der Figuren scheint sich ebenso verborgen wie bewegt weiterzuentwickeln. Die verschränkten Haufen bilden Höhlen, lassen Tentakel über den Hallenboden oder durch die Metallträger wandern. Die amorphen Gebilde definieren die Halle neu, werden zugleich aber auch immer wieder von der Konstruktion in ihre Formen gepresst.

Für Kuratorin Anna-Catharina Gebbers ergibt dies ein Bild von Liebe und Begehren ebenso wie von Kannibalismus und Parasitentum. Eine vielfarbige Welt voller Gleichzeitigkeiten und Widersprüche, erzeugt nur durch Luft. Diese in ihren Skulpturen eingeschlossene Luft hat für Fàbregas besondere Bedeutung. „Luft ist meine Sprache“, erläuterte die Künstlerin. So wie Luftströme menschliche Sprache formulieren, verwendet Fàbregas sie, um ihre Figuren zu formen. dpa