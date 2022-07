Ex-Herthaner Torunarigha ausgewechselt: Gent gibt Entwarnung

Ex-Hertha-Profi Jordan Torunarigha ist im Ligaspiel seines neuen Clubs KAA Gent nach einem Zusammenprall am Kopf verletzt ausgewechselt worden, hat das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen. Es gebe beruhigende Nachrichten, schrieb der belgische Erstligist am Samstag. Ein Scan bei Torunarigha sei unbedenklich gewesen. Der 24-Jährige, der erst in dieser Woche von Fußball-Bundesligist Hertha BSC nach Belgien gewechselt war, habe das Krankenhaus verlassen.

Berlin - Einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga zufolge war Torunarigha im Ligaspiel von Gent am Freitagabend bei Standard Lüttich (2:2) in der Nachspielzeit von Lüttichs Torwart Arnaud Bodart am Kopf getroffen worden. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, wurde der Abwehrspieler anschließend lange auf dem Platz behandelt, auf einer Trage vom Platz und in eine Klinik gebracht.

An den belgischen Erstligisten war Torunarigha in der Rückrunde der vergangenen Saison bereits ausgeliehen gewesen und war dort Pokalsieger geworden. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler war als Neunjähriger zur Hertha gekommen und durchlief bis zu seinem Profidebüt vor sechs Jahren die Jugendteams des Clubs. dpa