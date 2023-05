Ex-Nationalspieler Hamann rechnet mit Hertha-Abstieg

Der Ex-Nationalspieler rechnet mit dem Abstieg von Hertha BSC. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

War es das? Hertha BSC bleibt nach der Niederlage in Köln abgeschlagen Tabellenletzter. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht die Berliner auf dem Weg in Liga zwei.

Berlin - Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann rechnet nach der Berliner Niederlage am Freitag in Köln mit dem Abstieg von Hertha BSC aus der Fußball-Bundesliga. „Ich glaube, dass die Hertha in Liga zwei gehen wird“, sagte der 49-Jährige am Samstag in seiner Funktion als Experte des Senders Sky. Nach dem 2:5 beim 1. FC Köln könne - noch abhängig von den weiteren Ergebnissen des Spieltags - „gefühlt dieses Wochenende schon Schluss sein“.

Die Berliner liegen bei noch zwei Spielen am Tabellenende, der Rückstand auf den Relegationsplatz wird nach dem 32. Spieltag mindestens drei Punkte betragen. Den Verein plagen zudem dem Vernehmen nach große finanzielle Probleme, die auch das Lizenzierungsverfahren belasten. Dazu sagte Hamann: „Es wäre wirklich schade, wenn es so kommen sollte, was viele befürchten, dass es sie in sechs oder zwölf Monaten nicht mehr gibt.“ dpa