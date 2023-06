Experten fordern schnelle Reform der Wahlorganisation

Stimmzettelumschläge für eine Briefwahl werden aus einer Wahlurne geschüttet. © Robert Michael/dpa/Symbolbild

Mitglieder der nach der Pannenwahl 2021 vom Senat eingesetzten Expertenkommission haben eine zügige Reform der Wahlorganisation gefordert. Das Debakel 2021 sei das Ergebnis von defizitären Strukturen innerhalb der Berliner Verwaltung gewesen, sagte Kommissionsmitglied Robert Vehrkamp im Podcast des Berliner Landeswahlleiters Stephan Bröchler. „Die dringend nötigen Strukturveränderungen liegen immer noch vor uns, die haben wir noch nicht geschafft in Berlin“, sagte Vehrkamp.

Berlin - Die Expertenkommission „Wahlen in Berlin“ war nach den zahlreichen Pannen bei der Abgeordneten- und Bundestagswahl 2021 eingerichtet worden. Sie hatte im Juli 2022 ihren Abschlussvorbericht mit zahlreichen Empfehlungen vorgelegt. In der ersten Folge des Podcast „Wir haben die Wahl“ betonten Vehrkamp, Bröchler und Christian Waldhoff, damals allesamt Mitglieder der Kommission, die Wichtigkeit der Reformmaßnahmen.

Bröchler betonte, die Wiederholungswahlen im Februar sowie der Volksentscheid zum Thema Klimaneutralität im März seien im „Reparaturmodus“ erfolgt. Er ist seit Anfang Oktober 2022 Berlins neuer Landeswahlleiter. „Wir sind noch gar nicht zu den erforderlichen strukturellen Reformmaßnahmen gekommen“, so Bröchler.

Bis zu den nächsten Wahlen in Berlin bleibe nicht mehr viel Zeit. 2024 steht die Europawahl an, im Jahr darauf die Bundestagswahl. Außerdem könnte es in Berlin möglicherweise noch in diesem Jahr eine Wiederholung der Wahl zum Deutschen Bundestag von 2021 geben. Darüber muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden.

Christian Waldhoff erinnerte an konkrete Empfehlungen aus dem Bericht der Kommission. Zuerst sollte ein Landeswahlamt eingerichtet werden. Und es müsse eine Standardisierung der Wahlorganisation in den Bezirken erfolgen sowie das Zusammenspiel zwischen Senat und Bezirken verbessert werden. dpa