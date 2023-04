Fackel der Special Olympics World Games Berlin vorgestellt

Schwimmerin Nicole Pietschmann (vorne l-r) Kanutin Juliana Rößler, Leichtathlet Marko Fähling (hinten,l-r) und Tennisspieler Louis Kleemeyer stellen die Fackel vor. © Christoph Soeder/dpa

50 Tage vor dem Beginn der Special Olympics World Games in Berlin wurde vor dem Brandenburger Tor die eigens kreierte Fackel der Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vorgestellt. Die sogenannte Flame of Hope sei ein besonderer Meilenstein auf dem Weg zu der größten sportlichen Veranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München, sagte Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland am Freitag, „ein Symbol für die Kraft und die Vision von Special Olympics, Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung mehr Aufmerksamkeit und Teilhabe zu verschaffen.“

Berlin - Vom 17. bis 25. Juni finden die Weltspiele in der deutschen Hauptstadt statt. Rund 7000 Aktive aus 190 Ländern werden in 26 Sportarten an den Start gehen. Zehn Tage vor der Eröffnung im Berliner Olympiastadion wird die Flamme der Special World Games in Athen entzündet. Vom 14. bis 17. Juni findet der offizielle Fackellauf durch die verschiedenen Host Towns in Brandenburg und Berlin statt, die die internationalen Delegationen im Vorfeld der Spiele aufgenommen haben. Am Ende des Fackellaufs wird die traditionelle Flamme der Special Olympics World Games bei der Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion entfacht. 100 internationale Läuferinnen und Läufer begleiten die Fackel auf ihrem Weg in das Olympiastadion. dpa