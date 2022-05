Familienministerkonferenz berät über Kinder in Krisenzeiten

Die Familienministerinnen und -minister der Länder beginnen heute eine gemeinsame zweitägige Konferenz in Berlin. Daran nimmt auch die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) teil. Ein Schwerpunkt der Beratungen ist nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Bildung und Familie die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Krisenzeiten.

Berlin - Berlins Familiensenatorin Astrid-Sabine Busse hat derzeit den Vorsitz der Jugend- und Familienkonferenz (JFMK), die zum ersten Mal seit 2019 wieder in Präsenz in einem Berliner Hotel tagt. Coronabedingt war das in der Zwischenzeit nicht möglich.

Viele Kinder und Jugendliche seien durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, Sorgen vor der Klimakrise und durch den Krieg in der Ukraine belastet, sagte Busse. „Hier will ich gemeinsam mit meinen Amtskolleginnen und Amtskollegen für Hilfe und Unterstützung sorgen.“

Ein weiteres Thema ist die Zukunft des Anfang 2019 in Kraft getretenen Gute-Kita-Gesetzes, das Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in ihrer Zeit als Bundesfamilienministerin auf den Weg gebracht hatte.

Nach dem Gesetz bekommen die Länder vom Bund insgesamt 5,5 Milliarden Euro Fördergelder, die sie zum Beispiel für mehr Stellen in den Kitas, eine bessere Bezahlung des Personals oder längere Öffnungszeiten ausgeben können. Die Förderung ist allerdings bis 2022 begrenzt, die Frage ist, wie es danach weitergeht.

Die Ergebnisse der Beratungen sollen bei einer Pressekonferenz am Freitag (12.30 Uhr) vorgestellt werden. Dafür haben sich Familiensenatorin Busse, Bundesfamilienministerin Paus, die bayerische Staatsministerin für Familie Ulrike Scharf (CSU) und die Hamburger Familiensenatorin Melanie Leonhard (SPD) angekündigt. dpa