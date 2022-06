1. FC Union gewinnt Testspiel bei Viktoria Berlin mit 3:1

Der 1. FC Union hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Eisernen setzten sich am Mittwochabend mit 3:1 (2:0) bei Drittliga-Absteiger Viktoria Berlin durch. Vor 2324 Besuchern im Jahn-Sportpark erzielten Sven Michel mit einem Doppelpack (1./35. Minute) und Andreas Voglsammer (59.) die Tore für den Erstligisten, der in seinem am Mittwoch präsentierten Ausweichtrikot antrat.

Berlin - Der Treffer für Viktoria gelang Ünal Durmushan (81.). Viktoria hatte bereits in Hälfte eins drei gute Gelegenheiten ausgelassen.

Union-Trainer Urs Fischer setzte insgesamt 22 Akteure ein, darunter auch die Neuverpflichtungen Danilho Doekhi, Tim Skarke, Milos Pantovic und Paul Seguin. Noch nicht zum Einsatz kamen die fünf Nationalspieler Genki Haraguchi (Japan), Julian Ryerson (Norwegen), Andras Schäfer (Ungarn), Christopher Trimmel (Österreich) und Tymoteusz Puchacz (Polen). Wie der ebenfalls fehlende Pawel Wszolek waren sie erst am gestrigen Dienstag ins Training eingestiegen. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Unioner am Samstag (16.30 Uhr) beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg. dpa