Fehlalarm: Polizeieinsatz am Kongresszentrum ICC beendet

Teilen

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Der große Polizeieinsatz am früheren Kongresszentrum ICC in Berlin nach einem Alarmruf ist beendet worden, ohne dass etwas Gefährliches gefunden wurde. Ein Anrufer hatte gegen 9.00 Uhr „zwei Personen mit gefährlichen Gegenständen im Bereich des ICC“ in Charlottenburg gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Polizei suchte knapp zwei Stunden lang das weitgehend leerstehende riesige Gebäude und die Umgebung ab, fand aber nichts.

Berlin - Beteiligt an dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten (SEK). Gegen 11.00 Uhr wurde die Suche beendet. dpa