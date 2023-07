Feuer in Treppenhaus: Rettung über Drehleiter

Ein Feuerwehrmann unter Atemschutz geht in der Niebuhrstraße in Berlin-Charlottenburg. © Paul Zinken/dpa

Die Feuerwehr hat in Berlin-Charlottenburg am Dienstag fünf Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Vier der Anwohner in der Niebuhrstraße wurden über eine Drehleiter mit einem Korb in Sicherheit gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Laut Feuerwehr wurden sieben Menschen leicht verletzt: Sechs erlitten eine Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann trug Verbrühungen davon.

Berlin - Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Vermutlich wurde ein Kinderwagen im Erdgeschoss in Brand gesetzt, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Die Feuerwehr war mit knapp 140 Kräften im Einsatz. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers war der Brand am Vormittag im Treppenhaus ausgebrochen. Der gesamte Treppenraum stand demnach in Flammen - der Brand breitete sich auch auf das Dach des Fünfgeschossers aus. Die Löscharbeiten waren nach 2,5 Stunden abgeschlossen. Da die Bewohner in ihren Wohnungen eingeschlossen waren und Rauch in die Wohnungen drang, wurden sie mit der Drehleiter gerettet. Weitere Anwohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen.

Laut Polizei muss das Haus vermutlich gesperrt werden. In diesem Fall könnten die Mieter zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bauaufsicht sei vor Ort. In der Umgebung des Brandortes kam es nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) infolge des Feuers zu Staus. Besonders betroffen seien die Leibnizstraße und der Kurfürstendamm, hieß es. dpa