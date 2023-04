Feuer in Wohnhaus - Feuerwehr rettet 40 Menschen mit Leitern

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Etwa 40 Menschen hat die Feuerwehr am Freitagmorgen mit Leitern aus einem brennenden Wohnhaus in Berlin-Hellersdorf gerettet. Das gesamte Erdgeschoss des fünfgeschossigen Hauses stand in Flammen, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Rauchgas zog laut Feuerwehr durch das ganze Gebäude, ein Mensch erlitt dadurch eine schwere Verletzung.

Berlin - Die Feuerwehr wurde den Angaben zufolge gegen 4.40 Uhr alarmiert, gegen 6 Uhr war die Lage unter Kontrolle. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Auslöser des Feuers war zunächst unklar. dpa