Feuerwehr: Brand auf BSR-Gelände unter Kontrolle

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im Süden von Berlin steigt am Dienstag Rauch über einem Gelände der Berliner Stadtreinigung auf. Die Feuerwehr rückt aus und warnt die Anwohner.

Berlin - Auf einem Gelände der Berliner Stadtreinigung (BSR) im Ortsteil Britz ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde am Morgen kurz nach 9 Uhr in die Gradestraße im Süden der Stadt alarmiert - am Mittag war das Feuer bereits unter Kontrolle, wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte. Anwohner im Umkreis wurden per App vor dem starken Rauch gewarnt.

Nach Angaben der BSR brannte es in einem Müllbunker in der Umladestation neben dem Recyclinghof. Der Recyclinghof bleibe geöffnet, hieß es. Laut Feuerwehr brannten 300 Kubikmeter Sperrmüll. Hausmüll, der dort ebenfalls lagerte, sei von dem Feuer nicht betroffen gewesen, sagte ein Sprecher. Eine Löschanlage in dem Bunker habe bei der Bekämpfung des Feuers geholfen. Mit der BSR sei das Brandgut ausgeräumt und abgelöscht worden. Zwischenzeitlich seien 67 Kräfte im Einsatz gewesen, sagte der Sprecher.

Laut der Gefahreninformation der Feuerwehr kam es westlich des Brandortes auf einer Länge von ungefähr drei Kilometern zu einer Geruchsbelästigung durch Rauch. Anwohner wurden darum gebeten, die Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Auch solle das Gebiet gemieden werden. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers war die Bevölkerung durch den Rauch nicht gefährdet. dpa