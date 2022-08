Feuerwehr: Brand könnte uns noch tagelang beschäftigen

Teilen

Polizeibeamte und Feuerwehrfahrzeuge stehen am Kronprinzessinnenweg in Berlin. © Christophe Gateau/dpa

Die Berliner Feuerwehr stellt sich bei der Bekämpfung des Brandes im Grunewald auf einen langen Einsatz ein. Der Brand werde die Einsatzkräfte möglicherweise noch die nächsten Tage beschäftigen, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein am Donnerstag. „Aber wir werden das Feuer löschen.“

Berlin - Die Brandursache sei nach wie vor unklar. Es sei nicht bekannt, ob es zunächst eine Explosion auf dem Sprengplatz der Polizei im Grunewald oder zuvor bereits ein Feuer gegeben habe. Auf dem Sprengplatz lagern Polizeiangaben zufolge rund 25 Tonnen, unter anderem Feuerwerkskörper und Weltkriegsmunition. Experten machen sie dort normalerweise unschädlich.

Die Löscharbeiten hatten am frühen Donnerstagnachmittag noch nicht begonnen. Die Einsatzkräfte kamen wegen der Gefahr weiterer Explosionen zunächst nicht an das Feuer heran. Ein mit Kameras ausgestatteter Spezialroboter der Bundeswehr sollte am Nachmittag zum Einsatz kommen. Mit dessen Hilfe erhofft sich die Feuerwehr ein klareres Bild der Lage. dpa