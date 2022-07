Feuerwehr-Großeinsatz in Marienfelde: Firmenhalle brennt

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Großbrand in Marienfelde: Dort stand am Abend die Halle eines Kunststoff-Verpackungsherstellers auf 3000 Quadratmetern in Flammen. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Behörden warnten.

Berlin - Die Berliner Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Großbrand in Marienfelde ausgerückt. Die Halle eines Verpackungsherstellers stehe in Flammen, teilte die Feuerwehr mit. Sie brannte vollständig auf rund 3000 Quadratmetern. Dort lagerten laut einem Feuerwehrsprecher Holz und Kunststoffe, die für die Herstellung von Kunststoffverpackungen gebraucht würden.

Es seien deshalb große Mengen an Wasser und Schaummittel notwendig, sagte der Sprecher. Zahlreiche Spezialkräfte seien im Einsatz, auch die Flughafenfeuerwehr des BER half aus. Insgesamt waren zunächst rund 160 Kräfte vor Ort. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar.

Die Flammen drohten, auf weitere Hallen in der Umgebung überzugreifen. Eine große Rauchwolke im Süden der Stadt war kilometerweit sichtbar. Die Behörden warnten und riefen die Bevölkerung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Chemikalien oder andere giftige Stoffe seien jedoch nicht mit der Rauchwolke aufgeweht worden, hieß es. dpa