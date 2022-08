Feuerwehr: Öffnung der Avus noch am Mittwoch möglich

Die Autobahn Avus in der Nähe der Brandstelle. © Fabian Sommer/dpa

Die Berliner Feuerwehr geht davon aus, dass die Sperrung der Autobahn 115 (Avus) noch am Mittwoch aufgehoben werden kann. „Es sieht gut aus“, sagte ein Feuerwehrsprecher am späten Nachmittag. Der Sprengplatz sei gesichert worden, um so den Sperrkreis um den vom Brand betroffenen Bereich im Berliner Grunewald verkleinern zu können.

Berlin - Es seien deutliche Erfolg bei den Lösch- und Kühlungsarbeiten erzielt worden. Die A115 liegt etwa 500 Meter von dem Sprengplatz der Polizei entfernt. Die für Berlin wichtige Autobahn war seit dem Ausbruch des Feuers im Grunewald vor knapp einer Woche zwischen dem Kreuz Zehlendorf und dem Autobahndreieck Funkturm auf einer Länge von rund elf Kilometern gesperrt. dpa