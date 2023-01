Feuerwehr rettet 20 Menschen bei Treppenhausbrand

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Beim Brand in einem Treppenhaus im Berliner Stadtteil Französisch Buchholz hat die Feuerwehr etwa 20 Menschen in Sicherheit gebracht. Die Bewohner eines vierstöckigen Wohnhauses waren am frühen Mittwochabend durch Feuer und Rauch eingeschlossen. Verletzt ins Krankenhaus gebracht werden mussten nach ersten Angaben zwei Personen. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Kräften im Einsatz.

Berlin - Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. dpa