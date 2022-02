Feuerwehr-Tweets zum Notruf-Tag

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Im Minutentakt gehen bei der Berliner Feuerwehr die Notrufe ein - und es rücken die Rettungswagen und anderen Einsatzfahrzeuge aus. Das zeigte das Dauer-Twittern aller Feuerwehreinsätze am Freitag, dem jährlichen Tag des Notrufs, der am 11.2. der Notrufnummer 112 gewidmet ist. Deutlich wird aber auch, dass die Sanitäter sehr häufig wegen eher alltäglicher gesundheitlicher Probleme gerufen werden:

Berlin - Bauchschmerzen, Nasenbluten, Schmerzen in der Wirbelsäule, Handverletzung, Kreislaufprobleme und Schwindelgefühle sind oft die Gründe. Dann twitterte die Feuerwehr auch mal lapidar: „In Moabit hat sich eine Person am Finger verletzt“ und „Platzwunde am Kinn bei einem Kind“.

Ab und zu wird es im „Twitter-Gewitter“ ernster bei den Alarmierungen: bewusstlose Person, vermuteter Herzinfarkt, Kreislaufstillstand, diverse Alkoholvergiftungen bereits am Vormittag oder Stürze. Ganz selten sind Brände, die gelöscht werden müssen. Am Vormittag gab es allerdings einen Löscheinsatz, nach dem ein Mensch mit schweren Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. dpa