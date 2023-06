Feuerwehreinsätze nach Unwetter: Weniger als befürchtet

Gewitterschäden

Wegen des Unwetters in Berlin ist die Feuerwehr in der Nacht auf Freitag zu einigen Einsätzen ausgerückt. Dennoch sei man mit einem blauen Auge davongekommen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Insgesamt wurden demnach 36 unwetterbedingte Einsätze verzeichnet, dabei handelte es sich überwiegend um Wasserschäden aufgrund des Gewitters und abgeknickte Bäume.

Berlin - Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Seit Freitagmorgen seien Einsatzkräfte bei einem Wohnhaus im Ortsteil Gesundbrunnen in Berlin-Mitte. Dort sind den Angaben zufolge nach einem größeren Wasserschaden am Dach 36 Wohnungen ohne Strom, die Bewohner wurden in einem Bus der Feuerwehr untergebracht.

In der Nacht kam es durch einen Blitzeinschlag im Stadtteil Kaulsdorf zu einem Dachbrand an einem Einfamilienhaus. Dabei wurde niemand verletzt. Zudem traten in der Heerstraße in Höhe Freybrücke im Ortsteil Wilhelmstadt in Berlin-Spandau Überschwemmungen der Kanalisation auf. Das Wasser wurde den Angaben zufolge abgepumpt und die Gullis freigemacht. Nach Angaben des Sprechers war die Straße zeitweise voll gesperrt.

Für rund zwei Stunden galt für die Berliner Feuerwehr in der Nacht auf Freitag der Alarmmodus. Dabei wurden zusätzliche Fahrzeuge und Einsatzkräfte in den Dienst genommen. Insgesamt sei die Anzahl der Einsätze aber deutlich geringer gewesen als befürchtet, sagte der Sprecher der Feuerwehr. Auch die Polizei verzeichnete bislang keine schweren Verkehrsunfälle, wie das Lagezentrum am Freitagmorgen mitteilte.

Am späten Abend hatte das Unwetter mit starkem Regen, Gewitter und Sturm von Westen kommend Berlin erreicht. An vielen Orten deutschlandweit waren Straßen vorher durch das Unwetter überflutet worden. dpa