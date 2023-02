Fischer bittet um Entschuldigung: Eberl erneut beleidigt

Leipzigs Sportchef Max Eberl wurde durch Plakate verunglimpft. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Union Berlins Trainer Urs Fischer hat für die beleidigenden Banner gegen RB Leipzigs Sportchef Max Eberl um Entschuldigung gebeten. „Ich habe es nicht gelesen, nicht gesehen, aber es wurde mir mitgeteilt. Das geht gar nicht, da fehlt mir jeglicher Respekt für den Menschen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Es tut mir leid“, sagte Fischer nach dem 2:

Leipzig - 1 in Leipzig am Samstagabend. In der 66. Minute des Topspiels der Fußball-Bundesliga wurden im Gästeblock drei Banner mit Schmähungen gegen Eberl gezeigt. Schon in der Vorwoche war der 49-Jährige beim Spiel der Sachsen beim 1. FC Köln auf ähnliche Art und Weise beleidigt worden.

Eberl war im Januar 2022 bei Borussia Mönchengladbach aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Im Anschluss hatte er offen über seine Krankheit gesprochen, am 1. Dezember war er zu RB Leipzig gewechselt. Der Wechsel zu den Sachsen war in Fan-Kreisen wegen der Ablehnung des RB-Geschäftsmodells stark kritisiert worden. dpa