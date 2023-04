Fischer zur Heim-Nullnummer: „Ein gewonnener Punkt“

Das Team von Union Berlin bedankt sich nach dem Spiel bei den Zuschauern. © Andreas Gora/dpa

Trainer Urs Fischer hat die Nullnummer des 1. FC Union Berlin gegen Bayer 04 Leverkusen als „intensives, tolles 0:0-Spiel bezeichnet“. Als zwei verlorene Punkte des Tabellendritten der Fußball-Bundesliga sah der Schweizer die Heimpartie gegen die seit nunmehr 14 Pflichtspielen unbesiegte Werkself nicht. „Das kann man anschauen, wie man möchte. Am Schluss kannst du auch ohne Punkt dastehen„, betonte Fischer:

Berlin - „Für mich ist es aufgrund der Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind und gespielt haben, ein gewonnener Punkt.“

In der Tabelle der Fußball-Bundesliga bleiben die Unioner zwar auf Rang drei. Der SC Freiburg ist mit 56 Zählern nun aber punktgleich Vierter, RB Leipzig ist nur noch zwei Punkte von Union entfernt. „Ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, was nach dem 34. Spieltag ist, aber erstmal glaube ich, dass es in Ordnung ist, zu Hause gegen so eine Mannschaft einen Punkt mitzunehmen und weiterhin ungeschlagen zu sein“, sagte Unions Abwehrchef Robin Knoche. dpa