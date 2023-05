Flaschenwürfe vor 1. Mai: 10.000 Demonstranten erwartet

Teilen

Teilnehmerinnen bei der linken Demonstration „Take back the night“ in Berlin-Kreuzberg. © Fabian Sommer/dpa

Die Vorzeichen für den 1. Mai in Berlin sind ähnlich wie in den vergangenen Jahren: aggressive Stimmung bei einer linken Demonstration, aber keine größeren Ausschreitungen. Am Abend des Feiertags dürfte die Demo allerdings deutlich größer ausfallen.

Berlin - In der Nacht zum 1. Mai ist es bei einer linken Frauen-Demonstration in Berlin-Kreuzberg zu kleineren Krawallen gekommen. Es gab Angriffe auf die Polizei, Teilnehmer warfen Flaschen und Feuerwerkskörper, wie ein dpa-Fotograf und die Polizei berichteten. Mindestens eine Frau wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei waren etwa 3300 Demonstrantinnen unter dem Titel „Take back the night. Queer-feministische Demonstration“ dabei. Die Polizei rüstet sich nun für größere Proteste am Montagabend.

Vor allem im vorderen Teil des Veranstaltungszugs war die Stimmung am Sonntagabend aggressiv. Es gab Sprechchöre wie „Ganz Berlin hasst die Polizei“, Feuerwerkskörper wurden gezündet. Zudem wurde bengalisches Feuer abgebrannt. Eine linke Demonstration durch den Wedding mit rund 650 Teilnehmern war am Nachmittag dagegen friedlich verlaufen.

Parallel zum Protest hatte die Polizei am Abend der Walpurgisnacht vor allem die vollen Parks im Blick. Zur Beobachtung wurde sogar ein Hubschrauber eingesetzt. Im Viktoriapark in Kreuzberg beendete die Polizei „ein nicht genehmigtes Konzert eines Rappers“. Musik lief auch in anderen Parks wie dem Mauerpark, dem Gleisdreieckpark und dem Treptower Park, wo kleinere Partys auf den Wiesen gefeiert wurden.

Am traditionellen Tag der Arbeit am Montag liegt die besondere Aufmerksamkeit der Polizei auf dem Abend mit der jährlichen linken und linksradikalen „Revolutionären 1. Mai Demonstration“. Ab 18.00 Uhr ziehen die Demonstranten von Neukölln nach Kreuzberg - unter der neuen Polizeiwache in einer Überführung am Kottbusser Tor hindurch. Die Polizei erwartet 10.000 bis 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Immer wieder kam es in früheren Jahren bei der Demonstration am Abend zu Gewaltausbrüchen vor allem durch linksautonome Randalierer. Im vergangenen Jahr verlief sich das aber schnell wieder.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik sagte, auch in diesem Jahr werde es „wieder diejenigen geben, die gewaltbereit sind, Pyrotechnik zünden oder vielleicht Flaschen und Steine werfen“. Zur Abschreckung habe die Polizei zuvor gezielt in sogenannten Gefährder-Ansprachen Verdächtige der Silvesterkrawalle vor Randale gewarnt.

Slowik verwies auf Verbote bei der Demonstration am Abend, so seien etwa Sturmhauben und Schutzausrüstung zur Vermummung verboten. Untersagt wurden auch die Verherrlichung von Gewalt und antisemitische Äußerungen sowie Hetze gegen Israel.

Am gesamten langen Wochenende hat die Polizei nach eigenen Angaben 6300 Beamte im Einsatz, viele davon aus anderen Bundesländern.

Berlins neuer Regierender Bürgermeister Kai Wegner hofft auf Demonstrationen ohne Gewalt: „Ich wünsche mir, dass wir alle einen friedlichen 1. Mai erleben.“ Wegner und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) wollen am Nachmittag und Abend eine Feuerwache in Neukölln und einen Polizeistützpunkt in Mitte besuchen, um sich einen Überblick über die Einsätze zu verschaffen.

Am Montagnachmittag wollen linke Gruppen mit satirischen Aktionen und Demonstrationen durch den Villen-Stadtteil Grunewald ziehen. Der Montag beginnt am Vormittag mit den traditionellen Demonstrationszügen der Gewerkschaften durch die Innenstadt zum Brandenburger Tor. Das früher so beliebte Kreuzberger „MyFest“ mit Zehntausenden Besuchern und völlig überfüllten Straßen in Kreuzberg findet wegen der Belastungen für die Anwohner nicht statt. dpa