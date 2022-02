Flucht vor Verkehrskontrolle: Mopedfahrer fährt Beamten an

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle hat ein Mopedfahrer in Berlin einen Polizisten angefahren. Der 26-jährige Beamte kam mit Verletzungen am Arm und am Unterschenkel ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Berlin - Zuvor hatten die Polizeibeamten den Fahrer am Freitagabend in Marzahn im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zum Anhalten aufgefordert. Dieser wollte sich den Angaben zufolge vor der Kontrolle drücken und versuchte dabei zunächst zu wenden - was ihm jedoch misslang. Daraufhin schob der Mann den Roller auf den Seitenstreifen, wo sich ihm ein Polizist in den Weg stellte, wie es hieß. Der Mopedfahrer setzte jedoch erneut zur Flucht an und fuhr den Polizeibeamten an. Einige Hundert Meter weiter gelang es dem Polizisten, dem Flüchtenden entgegenzulaufen. Bei dem Versuch, den Mann zu stoppen, habe der 26-Jährige leichte Verletzungen am Arm und am Unterschenkel erlitten.

Der Fahrer ließ den Roller im Gebüsch liegen und rannte davon. Das Alter des Mopedfahrers sowie der Grund seiner Flucht waren zunächst unklar. Es wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt. dpa