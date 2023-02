Fraktionen von CDU und SPD: Erste personelle Entscheidungen

Die neuen Fraktionen von CDU und SPD im Berliner Abgeordnetenhaus treffen heute erste personelle Entscheidungen nach der Wahl. Zum einen will die CDU ihre Abgeordnete Cornelia Seibeld offiziell als Parlamentspräsidentin nominieren. Zum anderen wählen beide Fraktionen ihre Vorsitzenden. Es wird damit gerechnet, dass Kai Wegner bei der CDU und Raed Saleh bei der SPD, die ihre Fraktionen bisher schon führten, in ihren Ämtern bestätigt werden.

Berlin - Die CDU-Politikerin Seibeld ist bereits Vizepräsidentin des Parlaments. Sie würde im Falle ihrer Wahl im Plenum den bisherigen Präsidenten Dennis Buchner von der SPD ablösen. Den Präsidenten oder die Präsidentin des Abgeordnetenhauses stellt immer die stärkste Fraktion, das ist nach der Wiederholungswahl die CDU. Die Person wird immer bei der konstituierenden Sitzung des Parlaments von den Abgeordneten gewählt - üblicherweise mit breiter Mehrheit. Das neue Abgeordnetenhaus kommt voraussichtlich am 16. März erstmals zusammen.

Die CDU hatte die Wiederholungswahl am Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis mit 28,2 Prozent klar gewonnen. SPD und Grüne bekamen beide 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben zwar mit 105 Stimmen einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen, schnitten aber so schlecht ab wie noch nie bei einer Abgeordnetenhauswahl. Die Linke kam auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament, das nun also fünf statt bisher sechs Fraktionen hat. dpa