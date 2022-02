Franziska Giffey mit Coronavirus infiziert

Franziska Giffey (SPD) bei einer Pressekonferenz. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Franziska Giffeys Terminkalender ist voll: Senatssitzung, Berlinale, Bund-Länder-Treffen mit Kanzler und Regierungschefs. Nun stand die Sicherheitskonferenz in München an. Corona macht ihr einen Strich durch die Rechnung.

Berlin - Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Nach einem positiven PCR-Test begebe sie sich nun umgehend in Isolation, teilte die SPD-Politikerin am Freitagabend über Twitter und Instagram mit. „Bisher habe ich keine Symptome. Alle Termine in den kommenden Tagen finden, wenn möglich als Telefon- oder Videokonferenz statt“, schrieb Giffey weiter.

Die 43-Jährige hatte am Mittwoch an dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie teilgenommen und bei der anschließenden Pressekonferenz an der Seite von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gesessen. Abends war Giffey dann bei der Preisverleihung der Berlinale und zeigte sich mit Verkehrs- und Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen) auf dem Roten Teppich.

An diesem Samstag wollte Berlins Regierungschefin an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Role of Cities“ auf der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Kurz vor der Ankunft in der Stadt habe sie jedoch das Test-Ergebnis bekommen, so Giffey bei Instagram. „Das bedeutet: wir fahren jetzt sofort zurück und ich begebe mich in Isolation.“ Zahlreiche Menschen schickten der Politikerin über die sozialen Medien gute Wünsche.

Nach dem positiven Corona-Test wird die Regierende Bürgermeisterin an diesem Montag nicht wie geplant in Person dabei sein können, wenn sich das Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen zum zweiten Mal trifft. Nach derzeitigem Stand plane sie aber, online teilzunehmen, sagte Senatssprecherin Lisa Frerichs am Freitag auf Anfrage. Das gelte auch für die Sitzung des Senats am Dienstagvormittag, bei der über die aktuelle Corona-Lage und die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens vom vergangenen Mittwoch beraten werden soll. dpa