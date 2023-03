Frau zieht Pistole und bedroht Barfrau

Eine Faustfeuerwaffe mit Magazin und Munition. © David Young/dpa/Symbolbild

Eine Barfrau ist am Mittwochabend in Berlin mit einer Pistole bedroht worden. Eine 42-jährige Frau soll die Kneipe in Berlin-Schöneweide betreten, die Waffe gezogen, sie durchgeladen und auf die 25-jährige Barfrau gerichtet haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend verließ sie das Lokal wieder. Die Barfrau alarmierte die Polizei, die die Verdächtige in der Nähe festnahm.

Berlin - Die Tatwaffe stellte sich als Attrappe heraus. Anscheinend kannten sich die Frauen. Der Grund für die Drohung war zunächst unklar. dpa