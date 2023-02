Friedensdemo von Wagenknecht: Kritik aus SPD und Linkspartei

Sahra Wagenknecht (Die Linke, l), Politikerin, und Alice Schwarzer, Frauenrechtlerin, stehen im Rheinauhafen am Rhein. © Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Führende Politiker von SPD und Linken haben sich von der Friedensdemonstration der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht abgegrenzt, zu der am Samstag in Berlin 10.000 Teilnehmer angemeldet sind. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sagte der „Rheinischen Post“ (Samstag): „Die Sichtweise von Frau Wagenknecht ist nicht meine.“ Es wäre aus seiner Sicht gut gewesen, wenn der Aufruf eine stärkere Abgrenzung gegenüber radikalen Strömungen gehabt hätte.

Berlin - Mützenich sagte aber auch, man müsse anerkennen, dass Teile der Bevölkerung eine noch stärkere Orientierung auf Friedensgespräche wünsche.

Wagenknecht und die Feministin Alice Schwarzer haben am heutigen Samstag (14.00 Uhr) am Brandenburger Tor zu einer Kundgebung aufgerufen. Sie steht unter dem Motto „Aufstand für Frieden“ und schließt an eine gemeinsame Initiative Wagenknechts und Schwarzers an. Sie hatten ein „Manifest für Frieden“ veröffentlicht, das kontrovers diskutiert wird. In dem Papier warnen sie vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs, fordern Kompromisse „auf beiden Seiten“ und fordern Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, „die Eskalation der Waffenlieferungen zu stoppen“ und sich „an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen“ zu setzen.

SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast warf den beiden Organisatorinnen vor, mit der Aktion russische Propaganda zu bedienen. Die Bilder der Demonstration kämen Putins Propaganda gelegen, sagte Mast den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). „Sie wird die Demonstration für ihre Zwecke ausschlachten. Das muss jeder wissen, der am Samstag mit demonstriert“, mahnte Mast. Sie forderte Wagenknecht und Schwarzer zudem auf, „sich klar nach rechts“ abzugrenzen. Mast verwies darauf, dass AfD-Chef Tino Chrupalla das Manifest unterschrieben habe.

Auch Linke-Parteichefin Janine Wissler übte Kritik an dem Aufruf zur Veranstaltung. Es würden Politiker der Linken teilnehmen, sie persönlich aber nicht, sagte Wissler den Funke-Zeitungen. „Weil ich mich an anderen Aktionen beteilige und weil mir der Umgang mit der Mobilisierung in rechten Kreisen Sorgen macht. Da hat der Aufruf eine Leerstelle“, kritisierte sie. dpa