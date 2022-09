Friedrichstadtpalast: Trapezartisten stürzen ab

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Dass Zirkusakrobatik am Trapez hoch oben in der Luft nicht ganz ungefährlich ist, ist bekannt. Nun kam es zu einem Unfall in Berlin.

Berlin - Während einer Vorstellung im Berliner Friedrichstadtpalast sind zwei Trapezartisten in der Luft zusammengestoßen und abgestürzt. Beide Künstler seien am Dienstagabend in das gespannte Sicherheitsnetz gefallen, teilte der Friedrichstadtpalast am Mittwoch mit. Sie seien von alarmierten Rettungssanitätern ins Krankenhaus gebracht worden, wo man aber keine schweren Verletzungen festgestellt habe. Am Mittwoch sollten die Artisten noch einmal gründlich untersucht werden, habe die Akrobatik-Truppe „The New Flying Caceres“ mitgeteilt.

Laut Feuerwehr erfolgte der Absturz aus großer Höhe. Die Vorstellung wurde unterbrochen, es gab Ansagen an das Publikum. Nach etwa 25 Minuten habe man die Vorstellung mit der nächsten Gruppe fortgesetzt. Nun solle der Unfall untersucht und rekonstruiert werden, um so etwas für die Zukunft auszuschließen. dpa