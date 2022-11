Füchse Berlin gewinnen deutlich bei HC Eurofarm Pelister

Teilen

Spielbälle liegen im Netz eines Handball-Tors. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Die Füchse Berlin haben ihren dritten Sieg in der European League eingefahren. Bei HC Eurofarm Pelister im nordmazedonischen Bitola gewann der aktuelle Tabellenführer der Handball-Bundesliga (HBL) am Dienstagabend deutlich mit 43:34(22:14). Bester Berliner Torschütze war Milos Vujovic mit acht Treffern.

Bitola - In der gut gefüllten Arena in Bitola brauchten die Berliner etwas Zeit, bis sie sich akklimatisiert hatten. In der achten Minute ging das Team von Trainer Jaron Siewert dann erstmals in Führung, als Linksaußen Vujovic zum 4:3 traf. Nach einer Viertelstunde war der Vorsprung auf drei Treffer angewachsen (9:6), was nicht zuletzt an der überzeugenden Leistung von Schlussmann Viktor Kireev lag. Der russische Torhüter hatte den Vorzug vor Lasse Ludwig erhalten, Stammtorhüter Dejan Milosavljev wurde geschont.

Obwohl Siewert viel wechselte und die Einsatzzeiten so gut wie möglich verteilte, konnten die Füchse ihre Überlegenheit konsequent ausspielen. So war es unter anderem Vujovic, der mit Gegenstößen erfolgreich war.

Mit einem Plus von acht Toren hätten die Berliner die zweite Halbzeit an sich entspannt angehen können, ließen aber nicht nach. Bereits in der 32. Minute konnte der Vorsprung auf zehn Tore ausgebaut werden - der Rest war Routine. dpa