Füchse Berlin nach Sieg gegen Stuttgart neuer Tabellenführer

Teilen

Trainer Jaron Siewert gestikuliert an der Seitenlinie. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga in der Erfolgsspur. Die Berliner gewannen am Samstagabend vor 6287 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen den TVB Stuttgart deutlich mit 31:21 (17:10). Mit dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel eroberten die Füchse zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze. Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer und Hans Lindberg mit je sechs Toren.

Berlin - Bei den Gastgebern kehrte Trainer Jaron Siewert nach seinem leichten Schlaganfall wieder an die Seitenlinie zurück. Sein Team tat sich aber gegen den Außenseiter zunächst überraschend schwer. Die Berliner leisteten sich viele technische Fehler und fanden im Angriff kaum Lösungen gegen die aggressive Deckung der Schwaben. So lagen die Berliner mit 4:6 zurück. Da halfen auch zwei gehaltene Siebenmeter von Keeper Victor Kireev nicht.

Doch nach 15 Minuten kam Neuzugang Mathias Gidsel ins Spiel. Und mit dem Dänen kam auch gleich mehr Tempo in die Aktionen der Gastgeber. Gidsel riss sein Team förmlich mit, sorgte für Ballgewinne, schaffte Räume für andere und traf auch. Die Füchse konnten so nach einem 13:4-Lauf mit einer komfortablen Führung in die Pause gehen.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Berliner zwar alles im Griff, gingen mit ihren Chancen aber fahrlässig um. Immer wieder scheiterten sie am Ex-Berliner Silvio Heinevetter. Da es die Stuttgarter aber auch nicht besser machten, blieb die Füchse-Führung bis zum Ende komfortabel. dpa