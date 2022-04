Füchse Berlin scheitern in der European League an Nantes

Teilen

Ein Spielball liegt auf einem Handballfeld. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Füchse Berlin haben das Viertelfinale der European League klar verpasst. Am Dienstagabend unterlagen die Berliner vor 5218 Zuschauen in der Max-Schmeling-Halle im Achtelfinalrückspiel dem französischen Spitzenteam HBC Nantes mit 30:33 (15:14). Das Hinspiel vor einer Woche hatten die Füchse 24:25 verloren. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg, Mijajlo Marsenic, Milos Vujovic und Lasse Andersson mit je fünf Toren.

Berlin - Die Berliner hatten in der Anfangsphase Probleme, ihren Rhythmus zu finden. In der Defensive fehlte der nötige Zugriff, in der Offensive fanden sie gegen sehr aggressive Franzosen kaum Lücken. Zudem verwarf der sonst sichere Schütze Lindberg gleich zwei Siebenmeter. So liefen die Gastgeber nach einer 2:1-Führung einem Rückstand hinterher.

Mitte der ersten Hälfte kamen die Füchse dann besser ins Spiel. Keeper Dejan Milosavljev zeigte nun einige starke Paraden, und auch im Angriff agierten sie konsequenter. In der 21. Minute gingen die Füchse erstmalig mit zwei Toren in Führung (12:10). Die Franzosen blieben aber weiter dran.

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Berliner steigern, nach rund 45 Minuten gingen sie erstmalig mit drei Toren in Führung (25:22). Doch dann machten sie zu viele Fehler und kassierten einen 1:7-Lauf. Die Füchse kämpften zwar bis zum Ende, aber die nun frischer wirkenden Franzosen brachten sie nicht mehr ernsthaft in Gefahr. dpa